Precio de hop cat hoy

El precio actual de hop cat (HOP) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de HOP a USD es $ 0 por HOP.

hop cat actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 13,857.24, con un suministro circulante de 999.44M HOP. Durante las últimas 24 horas, HOP cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00371814, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, HOP experimentó un cambio de -- en la última hora y de +3.45% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de hop cat (HOP)

Cap de mercado $ 13.86K$ 13.86K $ 13.86K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 13.86K$ 13.86K $ 13.86K Suministro de Circulación 999.44M 999.44M 999.44M Suministro total 999,438,181.504225 999,438,181.504225 999,438,181.504225

La capitalización de mercado actual de hop cat es de $ 13.86K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de HOP es de 999.44M, con un suministro total de 999438181.504225. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 13.86K.