Precio de HooderScan hoy

El precio actual de HooderScan (HOODER) hoy es $ 0, con una variación del 0.01% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de HOODER a USD es $ 0 por HOODER.

HooderScan actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 42,625, con un suministro circulante de 750.00M HOODER. Durante las últimas 24 horas, HOODER cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00221755, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, HOODER experimentó un cambio de +0.21% en la última hora y de -33.42% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de HooderScan (HOODER)

Cap de mercado $ 42.63K$ 42.63K $ 42.63K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 56.83K$ 56.83K $ 56.83K Suministro de Circulación 750.00M 750.00M 750.00M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de HooderScan es de $ 42.63K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de HOODER es de 750.00M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 56.83K.