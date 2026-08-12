Precio de HoodDomains hoy

El precio actual de HoodDomains (HD) hoy es $ 0, con una variación del 42.29% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de HD a USD es $ 0 por HD.

HoodDomains actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 13,026.61, con un suministro circulante de 899.26M HD. Durante las últimas 24 horas, HD cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, HD experimentó un cambio de +2.38% en la última hora y de -62.83% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de HoodDomains (HD)

Cap de mercado $ 13.03K$ 13.03K $ 13.03K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 13.03K$ 13.03K $ 13.03K Suministro de Circulación 899.26M 899.26M 899.26M Suministro total 899,262,811.1303537 899,262,811.1303537 899,262,811.1303537

La capitalización de mercado actual de HoodDomains es de $ 13.03K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de HD es de 899.26M, con un suministro total de 899262811.1303537. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 13.03K.