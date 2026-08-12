Precio de HOOD4663 hoy

El precio actual de HOOD4663 (HOOD) hoy es $ 0, con una variación del 210.71% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de HOOD a USD es $ 0 por HOOD.

HOOD4663 actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 45,128, con un suministro circulante de 1.00B HOOD. Durante las últimas 24 horas, HOOD cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, HOOD experimentó un cambio de +11.16% en la última hora y de +202.52% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de HOOD4663 (HOOD)

Cap de mercado $ 45.13K$ 45.13K $ 45.13K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 45.13K$ 45.13K $ 45.13K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de HOOD4663 es de $ 45.13K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de HOOD es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 45.13K.