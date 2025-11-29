Precio de Honeywell xStock hoy

El precio actual de Honeywell xStock (HONX) hoy es $ 191,83, con una variación del 1,10% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de HONX a USD es $ 191,83 por HONX.

Honeywell xStock actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 166.972, con un suministro circulante de 870,43 HONX. Durante las últimas 24 horas, HONX cotiza entre $ 189,74 (bajo) y $ 192,26 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 271,63, mientras que el mínimo histórico fue $ 186,71.

En el corto plazo, HONX experimentó un cambio de -%0,02 en la última hora y de +%1,93 en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Honeywell xStock (HONX)

Cap de mercado $ 166,97K$ 166,97K $ 166,97K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 9,30M$ 9,30M $ 9,30M Suministro de Circulación 870,43 870,43 870,43 Suministro total 48.456,02414384203 48.456,02414384203 48.456,02414384203

La capitalización de mercado actual de Honeywell xStock es de $ 166,97K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de HONX es de 870,43, con un suministro total de 48456.02414384203. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 9,30M.