Precio de Home Depot xStock hoy

El precio actual de Home Depot xStock (HDX) hoy es $ 356.92, con una variación del 0.59% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de HDX a USD es $ 356.92 por HDX.

Home Depot xStock actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 92,254, con un suministro circulante de 258.09 HDX. Durante las últimas 24 horas, HDX cotiza entre $ 354.83 (bajo) y $ 357.9 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 427.69, mientras que el mínimo histórico fue $ 331.44.

En el corto plazo, HDX experimentó un cambio de -0.01% en la última hora y de +7.31% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Home Depot xStock (HDX)

Cap de mercado $ 92.25K$ 92.25K $ 92.25K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 7.71M$ 7.71M $ 7.71M Suministro de Circulación 258.09 258.09 258.09 Suministro total 21,575.576616046 21,575.576616046 21,575.576616046

