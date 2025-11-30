Precio de HODLess Coin hoy

El precio actual de HODLess Coin (HODLESS) hoy es $ 0.00000522, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de HODLESS a USD es $ 0.00000522 por HODLESS.

HODLess Coin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 5,214.24, con un suministro circulante de 998.54M HODLESS. Durante las últimas 24 horas, HODLESS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00013084, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00000489.

En el corto plazo, HODLESS experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de HODLess Coin (HODLESS)

Cap de mercado $ 5.21K$ 5.21K $ 5.21K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 5.21K$ 5.21K $ 5.21K Suministro de Circulación 998.54M 998.54M 998.54M Suministro total 998,535,311.946773 998,535,311.946773 998,535,311.946773

La capitalización de mercado actual de HODLess Coin es de $ 5.21K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de HODLESS es de 998.54M, con un suministro total de 998535311.946773. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 5.21K.