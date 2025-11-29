Precio de Hipo Staked TON hoy

El precio actual de Hipo Staked TON (HTON) hoy es $ 1.73, con una variación del 0.78% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de HTON a USD es $ 1.73 por HTON.

Hipo Staked TON actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 977,159, con un suministro circulante de 564.46K HTON. Durante las últimas 24 horas, HTON cotiza entre $ 1.55 (bajo) y $ 1.75 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 8.35, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.63713.

En el corto plazo, HTON experimentó un cambio de -0.51% en la última hora y de +10.97% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Hipo Staked TON (HTON)

Cap de mercado $ 977.16K$ 977.16K $ 977.16K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.41M$ 1.41M $ 1.41M Suministro de Circulación 564.46K 564.46K 564.46K Suministro total 814,559.676236609 814,559.676236609 814,559.676236609

La capitalización de mercado actual de Hipo Staked TON es de $ 977.16K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de HTON es de 564.46K, con un suministro total de 814559.676236609. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.41M.