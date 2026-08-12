Precio de Hipo Staked GRAM hoy

El precio actual de Hipo Staked GRAM (HGRAM) hoy es $ 1.51, con una variación del 17.45% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de HGRAM a USD es $ 1.51 por HGRAM.

Hipo Staked GRAM actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 10,486,014, con un suministro circulante de 6.95M HGRAM. Durante las últimas 24 horas, HGRAM cotiza entre $ 1.15 (bajo) y $ 1.54 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 8.35, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.63713.

En el corto plazo, HGRAM experimentó un cambio de -0.28% en la última hora y de +7.34% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 118.14.

Información del mercado de Hipo Staked GRAM (HGRAM)

Cap de mercado $ 10.49M$ 10.49M $ 10.49M Volumen (24H) $ 118.14$ 118.14 $ 118.14 Cap. de mercado totalmente diluida $ 10.86M$ 10.86M $ 10.86M Suministro de Circulación 6.95M 6.95M 6.95M Suministro total 7,197,584.448734751 7,197,584.448734751 7,197,584.448734751

La capitalización de mercado actual de Hipo Staked GRAM es de $ 10.49M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 118.14. El suministro circulante de HGRAM es de 6.95M, con un suministro total de 7197584.448734751. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 10.86M.