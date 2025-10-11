Información del precio (USD) de Helga Inu (HELGA)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 0$ 0 $ 0 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) -- Cambio de Precio (1D) -5.57% Cambio de Precio (7D) -6.87% Cambio de Precio (7D) -6.87%

El precio en tiempo real de Helga Inu (HELGA) es de --. Durante las últimas 24 horas, HELGA se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de HELGA es de $ 0, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, HELGA ha cambiado en un -- en la última hora, -5.57% en 24 horas y -6.87% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Helga Inu (HELGA)

Cap de mercado $ 45.32K$ 45.32K $ 45.32K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 45.32K$ 45.32K $ 45.32K Suministro de Circulación 10.00T 10.00T 10.00T Suministro total 10,000,000,000,000.0 10,000,000,000,000.0 10,000,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Helga Inu es de $ 45.32K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de HELGA es de 10.00T, con un suministro total de 10000000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 45.32K.