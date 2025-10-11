Información del precio (USD) de Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC)

Rango de precios en 24 horas: $ 105,358 $ 105,358 $ 105,358 24H Mín $ 121,465 $ 121,465 $ 121,465 24H Máx 24H Mín $ 105,358$ 105,358 $ 105,358 24H Máx $ 121,465$ 121,465 $ 121,465 Máximo Histórico $ 128,529$ 128,529 $ 128,529 Precio más bajo $ 81,202$ 81,202 $ 81,202 Cambio de Precio (1H) -0.03% Cambio de Precio (1D) -4.97% Cambio de Precio (7D) -5.46% Cambio de Precio (7D) -5.46%

El precio en tiempo real de Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) es de $115,410. Durante las últimas 24 horas, HCBBTC se ha operado entre un mínimo de $ 105,358 y un máximo de $ 121,465, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de HCBBTC es de $ 128,529, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 81,202.

En términos de rendimiento a corto plazo, HCBBTC ha cambiado en un -0.03% en la última hora, -4.97% en 24 horas y -5.46% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC)

Cap de mercado $ 17.70K$ 17.70K $ 17.70K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 17.70K$ 17.70K $ 17.70K Suministro de Circulación 0.15 0.15 0.15 Suministro total 0.15333305 0.15333305 0.15333305

La capitalización de mercado actual de Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC es de $ 17.70K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de HCBBTC es de 0.15, con un suministro total de 0.15333305. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 17.70K.