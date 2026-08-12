Precio de Hastra Wrapped YLDS hoy

El precio actual de Hastra Wrapped YLDS (WYLDS) hoy es $ 1,0, con una variación del 0,00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WYLDS a USD es $ 1,0 por WYLDS.

Hastra Wrapped YLDS actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 170 249 462, con un suministro circulante de 174,37M WYLDS. Durante las últimas 24 horas, WYLDS cotiza entre $ 0,0 (bajo) y $ 0,0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1,071, mientras que el mínimo histórico fue $ 0,979797.

En el corto plazo, WYLDS experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0,00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 4,31.

Información del mercado de Hastra Wrapped YLDS (WYLDS)

Cap de mercado $ 170,25M$ 170,25M $ 170,25M Volumen (24H) $ 4,31$ 4,31 $ 4,31 Cap. de mercado totalmente diluida $ 170,25M$ 170,25M $ 170,25M Suministro de Circulación 174,37M 174,37M 174,37M Suministro total 174 372 705,649127 174 372 705,649127 174 372 705,649127

La capitalización de mercado actual de Hastra Wrapped YLDS es de $ 170,25M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 4,31. El suministro circulante de WYLDS es de 174,37M, con un suministro total de 174372705.649127. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 170,25M.