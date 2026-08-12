Precio de hamster wif gun hoy

El precio actual de hamster wif gun (HWG) hoy es $ 0, con una variación del 57.09% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de HWG a USD es $ 0 por HWG.

hamster wif gun actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 41,486, con un suministro circulante de 952.09M HWG. Durante las últimas 24 horas, HWG cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00105821, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, HWG experimentó un cambio de +6.13% en la última hora y de -33.48% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de hamster wif gun (HWG)

Cap de mercado $ 41.49K$ 41.49K $ 41.49K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 41.49K$ 41.49K $ 41.49K Suministro de Circulación 952.09M 952.09M 952.09M Suministro total 952,094,045.229627 952,094,045.229627 952,094,045.229627

La capitalización de mercado actual de hamster wif gun es de $ 41.49K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de HWG es de 952.09M, con un suministro total de 952094045.229627. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 41.49K.