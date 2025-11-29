Precio de Haedal Staked WAL hoy

El precio actual de Haedal Staked WAL (HAWAL) hoy es $ 0.158567, con una variación del 3.38% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de HAWAL a USD es $ 0.158567 por HAWAL.

Haedal Staked WAL actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 25,484, con un suministro circulante de 160.00K HAWAL. Durante las últimas 24 horas, HAWAL cotiza entre $ 0.157537 (bajo) y $ 0.164121 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.455937, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.129313.

En el corto plazo, HAWAL experimentó un cambio de +0.20% en la última hora y de +7.35% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Haedal Staked WAL (HAWAL)

Cap de mercado $ 25.48K$ 25.48K $ 25.48K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 25.48K$ 25.48K $ 25.48K Suministro de Circulación 160.00K 160.00K 160.00K Suministro total 160,000.0 160,000.0 160,000.0

La capitalización de mercado actual de Haedal Staked WAL es de $ 25.48K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de HAWAL es de 160.00K, con un suministro total de 160000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 25.48K.