Precio de Hachiko Inu hoy

El precio actual de Hachiko Inu (HACHIKO) hoy es $ 0.0012063, con una variación del 0.25% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de HACHIKO a USD es $ 0.0012063 por HACHIKO.

Hachiko Inu actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,141,129, con un suministro circulante de 945.93M HACHIKO. Durante las últimas 24 horas, HACHIKO cotiza entre $ 0.00116308 (bajo) y $ 0.00124484 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00503914, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, HACHIKO experimentó un cambio de -0.10% en la última hora y de -7.92% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 30.55K.

Información del mercado de Hachiko Inu (HACHIKO)

Cap de mercado $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M Volumen (24H) $ 30.55K$ 30.55K $ 30.55K Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M Suministro de Circulación 945.93M 945.93M 945.93M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Hachiko Inu es de $ 1.14M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 30.55K. El suministro circulante de HACHIKO es de 945.93M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.21M.