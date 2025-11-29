Precio de Gut Says hoy

El precio actual de Gut Says (GUT) hoy es --, con una variación del 2.51% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GUT a USD es -- por GUT.

Gut Says actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 69,955, con un suministro circulante de 867.50M GUT. Durante las últimas 24 horas, GUT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00106126, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, GUT experimentó un cambio de -4.29% en la última hora y de -5.22% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Gut Says (GUT)

Cap de mercado $ 69.96K$ 69.96K $ 69.96K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 69.96K$ 69.96K $ 69.96K Suministro de Circulación 867.50M 867.50M 867.50M Suministro total 867,502,975.460375 867,502,975.460375 867,502,975.460375

La capitalización de mercado actual de Gut Says es de $ 69.96K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de GUT es de 867.50M, con un suministro total de 867502975.460375. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 69.96K.