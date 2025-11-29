Precio de GT3 Finance hoy

El precio actual de GT3 Finance (GT3) hoy es $ 0.00482517, con una variación del 0.81% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GT3 a USD es $ 0.00482517 por GT3.

GT3 Finance actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 760,798, con un suministro circulante de 157.85M GT3. Durante las últimas 24 horas, GT3 cotiza entre $ 0.00478649 (bajo) y $ 0.00516524 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00811755, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00449707.

En el corto plazo, GT3 experimentó un cambio de +0.12% en la última hora y de +6.69% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de GT3 Finance (GT3)

Cap de mercado $ 760.80K$ 760.80K $ 760.80K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 760.80K$ 760.80K $ 760.80K Suministro de Circulación 157.85M 157.85M 157.85M Suministro total 157,852,627.7817858 157,852,627.7817858 157,852,627.7817858

La capitalización de mercado actual de GT3 Finance es de $ 760.80K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de GT3 es de 157.85M, con un suministro total de 157852627.7817858. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 760.80K.