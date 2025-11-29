Precio de Grok Companions hoy

El precio actual de Grok Companions (JARVIS) hoy es --, con una variación del 0.23% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de JARVIS a USD es -- por JARVIS.

Grok Companions actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 15,819.97, con un suministro circulante de 1.00B JARVIS. Durante las últimas 24 horas, JARVIS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00246857, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, JARVIS experimentó un cambio de +0.13% en la última hora y de +7.56% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Grok Companions (JARVIS)

Cap de mercado $ 15.82K$ 15.82K $ 15.82K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 15.82K$ 15.82K $ 15.82K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Grok Companions es de $ 15.82K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de JARVIS es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 15.82K.