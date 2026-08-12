Precio de Greenland Shark hoy

El precio actual de Greenland Shark (SHARK) hoy es $ 0, con una variación del 0.75% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SHARK a USD es $ 0 por SHARK.

Greenland Shark actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 12,674.21, con un suministro circulante de 998.17M SHARK. Durante las últimas 24 horas, SHARK cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00552566, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SHARK experimentó un cambio de +0.31% en la última hora y de +0.66% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Greenland Shark (SHARK)

Cap de mercado $ 12.67K$ 12.67K $ 12.67K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 12.67K$ 12.67K $ 12.67K Suministro de Circulación 998.17M 998.17M 998.17M Suministro total 998,172,802.52008 998,172,802.52008 998,172,802.52008

La capitalización de mercado actual de Greenland Shark es de $ 12.67K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SHARK es de 998.17M, con un suministro total de 998172802.52008. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 12.67K.