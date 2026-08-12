Precio de Green Shiba Inu hoy

El precio actual de Green Shiba Inu (GINUX) hoy es $ 0, con una variación del 0.14% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GINUX a USD es $ 0 por GINUX.

Green Shiba Inu actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 112,611, con un suministro circulante de 5.15T GINUX. Durante las últimas 24 horas, GINUX cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.324796, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, GINUX experimentó un cambio de +0.14% en la última hora y de +0.70% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Green Shiba Inu (GINUX)

Cap de mercado $ 112.61K$ 112.61K $ 112.61K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 112.66K$ 112.66K $ 112.66K Suministro de Circulación 5.15T 5.15T 5.15T Suministro total 5,150,965,400,852.716 5,150,965,400,852.716 5,150,965,400,852.716

La capitalización de mercado actual de Green Shiba Inu es de $ 112.61K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de GINUX es de 5.15T, con un suministro total de 5150965400852.716. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 112.66K.