Precio de GrandpaTrenchLive hoy

El precio actual de GrandpaTrenchLive (GRAMPS) hoy es $ 0.0000046, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GRAMPS a USD es $ 0.0000046 por GRAMPS.

GrandpaTrenchLive actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 4,593.76, con un suministro circulante de 999.26M GRAMPS. Durante las últimas 24 horas, GRAMPS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00044247, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.0000043.

En el corto plazo, GRAMPS experimentó un cambio de -- en la última hora y de +4.61% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de GrandpaTrenchLive (GRAMPS)

Cap de mercado $ 4.59K$ 4.59K $ 4.59K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 4.59K$ 4.59K $ 4.59K Suministro de Circulación 999.26M 999.26M 999.26M Suministro total 999,259,114.634958 999,259,114.634958 999,259,114.634958

La capitalización de mercado actual de GrandpaTrenchLive es de $ 4.59K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de GRAMPS es de 999.26M, con un suministro total de 999259114.634958. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 4.59K.