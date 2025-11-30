Precio de Gooey Guys hoy

El precio actual de Gooey Guys (GOOEY) hoy es $ 0.00000428, con una variación del 0.58% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GOOEY a USD es $ 0.00000428 por GOOEY.

Gooey Guys actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 4,278.13, con un suministro circulante de 1.00B GOOEY. Durante las últimas 24 horas, GOOEY cotiza entre $ 0.00000422 (bajo) y $ 0.0000043 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00037904, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.0000041.

En el corto plazo, GOOEY experimentó un cambio de -- en la última hora y de +4.39% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Gooey Guys (GOOEY)

Cap de mercado $ 4.28K$ 4.28K $ 4.28K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 4.28K$ 4.28K $ 4.28K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Gooey Guys es de $ 4.28K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de GOOEY es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 4.28K.