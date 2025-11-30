Precio de Good Rudi hoy

El precio actual de Good Rudi (GOODRUDI) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GOODRUDI a USD es -- por GOODRUDI.

Good Rudi actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 8,643.44, con un suministro circulante de 999.49M GOODRUDI. Durante las últimas 24 horas, GOODRUDI cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, GOODRUDI experimentó un cambio de -- en la última hora y de +12.01% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Good Rudi (GOODRUDI)

Cap de mercado $ 8.64K$ 8.64K $ 8.64K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 8.64K$ 8.64K $ 8.64K Suministro de Circulación 999.49M 999.49M 999.49M Suministro total 999,487,348.883481 999,487,348.883481 999,487,348.883481

La capitalización de mercado actual de Good Rudi es de $ 8.64K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de GOODRUDI es de 999.49M, con un suministro total de 999487348.883481. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 8.64K.