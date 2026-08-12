Precio de Goldman Sachs xStock hoy

El precio actual de Goldman Sachs xStock (GSX) hoy es $ 1,039.31, con una variación del 0.14% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GSX a USD es $ 1,039.31 por GSX.

Goldman Sachs xStock actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 322,982, con un suministro circulante de 310.77 GSX. Durante las últimas 24 horas, GSX cotiza entre $ 1,039.02 (bajo) y $ 1,040.9 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1,549.02, mientras que el mínimo histórico fue $ 742.57.

En el corto plazo, GSX experimentó un cambio de -- en la última hora y de -2.38% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 76.81.

Información del mercado de Goldman Sachs xStock (GSX)

Cap de mercado $ 322.98K$ 322.98K $ 322.98K Volumen (24H) $ 76.81$ 76.81 $ 76.81 Cap. de mercado totalmente diluida $ 124.95M$ 124.95M $ 124.95M Suministro de Circulación 310.77 310.77 310.77 Suministro total 120,224.5900286169 120,224.5900286169 120,224.5900286169

La capitalización de mercado actual de Goldman Sachs xStock es de $ 322.98K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 76.81. El suministro circulante de GSX es de 310.77, con un suministro total de 120224.5900286169. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 124.95M.