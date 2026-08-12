Precio de GoldenBoys hoy

El precio actual de GoldenBoys (GOLD) hoy es $ 0.894047, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GOLD a USD es $ 0.894047 por GOLD.

GoldenBoys actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 894,047, con un suministro circulante de 1.00M GOLD. Durante las últimas 24 horas, GOLD cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 47.86, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.827659.

En el corto plazo, GOLD experimentó un cambio de -- en la última hora y de -0.18% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 5.13.

Información del mercado de GoldenBoys (GOLD)

Cap de mercado $ 894.05K$ 894.05K $ 894.05K Volumen (24H) $ 5.13$ 5.13 $ 5.13 Cap. de mercado totalmente diluida $ 894.05K$ 894.05K $ 894.05K Suministro de Circulación 1.00M 1.00M 1.00M Suministro total 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

La capitalización de mercado actual de GoldenBoys es de $ 894.05K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 5.13. El suministro circulante de GOLD es de 1.00M, con un suministro total de 1000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 894.05K.