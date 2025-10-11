Información del precio (USD) de Gold xStock (GLDX)

Rango de precios en 24 horas: 24H Mín $ 358.16 24H Máx $ 376.23 Máximo Histórico $ 4,340.05 Precio más bajo $ 300.95 Cambio de Precio (1H) +0.36% Cambio de Precio (1D) -0.84% Cambio de Precio (7D) +1.97%

El precio en tiempo real de Gold xStock (GLDX) es de $365.3. Durante las últimas 24 horas, GLDX se ha operado entre un mínimo de $ 358.16 y un máximo de $ 376.23, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de GLDX es de $ 4,340.05, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 300.95.

En términos de rendimiento a corto plazo, GLDX ha cambiado en un +0.36% en la última hora, -0.84% en 24 horas y +1.97% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Gold xStock (GLDX)

Cap de mercado $ 1.15M Volumen (24H) -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 8.73M Suministro de Circulación 3.16K Suministro total 23,899.99776922

La capitalización de mercado actual de Gold xStock es de $ 1.15M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de GLDX es de 3.16K, con un suministro total de 23899.99776922. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 8.73M.