Precio de GOATxAI hoy

El precio actual de GOATxAI (GOAI) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GOAI a USD es $ 0 por GOAI.

GOATxAI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 9,649.82, con un suministro circulante de 872.78M GOAI. Durante las últimas 24 horas, GOAI cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, GOAI experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de GOATxAI (GOAI)

Cap de mercado $ 9.65K$ 9.65K $ 9.65K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 9.83K$ 9.83K $ 9.83K Suministro de Circulación 872.78M 872.78M 872.78M Suministro total 888,888,888.0 888,888,888.0 888,888,888.0

La capitalización de mercado actual de GOATxAI es de $ 9.65K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de GOAI es de 872.78M, con un suministro total de 888888888.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 9.83K.