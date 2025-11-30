Precio de GM Frens hoy

El precio actual de GM Frens (GM) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GM a USD es -- por GM.

GM Frens actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 11,788.84, con un suministro circulante de 69.42T GM. Durante las últimas 24 horas, GM cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, GM experimentó un cambio de -- en la última hora y de -1.72% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de GM Frens (GM)

Cap de mercado $ 11.79K$ 11.79K $ 11.79K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 11.79K$ 11.79K $ 11.79K Suministro de Circulación 69.42T 69.42T 69.42T Suministro total 69,420,000,000,000.0 69,420,000,000,000.0 69,420,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de GM Frens es de $ 11.79K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de GM es de 69.42T, con un suministro total de 69420000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 11.79K.