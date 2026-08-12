Precio de Gluteus Maximus by Virtuals hoy

El precio actual de Gluteus Maximus by Virtuals (GLUTEU) hoy es $ 0, con una variación del 0.68% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GLUTEU a USD es $ 0 por GLUTEU.

Gluteus Maximus by Virtuals actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 135,201, con un suministro circulante de 1.00B GLUTEU. Durante las últimas 24 horas, GLUTEU cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01232749, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, GLUTEU experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de -2.87% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 451.17.

Información del mercado de Gluteus Maximus by Virtuals (GLUTEU)

Cap de mercado $ 135.20K$ 135.20K $ 135.20K Volumen (24H) $ 451.17$ 451.17 $ 451.17 Cap. de mercado totalmente diluida $ 135.20K$ 135.20K $ 135.20K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Gluteus Maximus by Virtuals es de $ 135.20K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 451.17. El suministro circulante de GLUTEU es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 135.20K.