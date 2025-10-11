Información del precio (USD) de Glif Staked ICNT (STICNT)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 0.446536$ 0.446536 $ 0.446536 Precio más bajo $ 0.264716$ 0.264716 $ 0.264716 Cambio de Precio (1H) -- Cambio de Precio (1D) -- Cambio de Precio (7D) 0.00% Cambio de Precio (7D) 0.00%

El precio en tiempo real de Glif Staked ICNT (STICNT) es de $0.303561. Durante las últimas 24 horas, STICNT se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de STICNT es de $ 0.446536, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.264716.

En términos de rendimiento a corto plazo, STICNT ha cambiado en un -- en la última hora, -- en 24 horas y 0.00% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Glif Staked ICNT (STICNT)

Cap de mercado $ 396.29K$ 396.29K $ 396.29K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 396.29K$ 396.29K $ 396.29K Suministro de Circulación 1.31M 1.31M 1.31M Suministro total 1,305,465.86263501 1,305,465.86263501 1,305,465.86263501

La capitalización de mercado actual de Glif Staked ICNT es de $ 396.29K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de STICNT es de 1.31M, con un suministro total de 1305465.86263501. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 396.29K.