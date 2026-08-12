Precio de GINGY vs AI (GINGY)
El precio actual de GINGY vs AI (GINGY) hoy es $ 0, con una variación del 21.67% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GINGY a USD es $ 0 por GINGY.
GINGY vs AI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 268,205, con un suministro circulante de 965.26M GINGY. Durante las últimas 24 horas, GINGY cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.
En el corto plazo, GINGY experimentó un cambio de +0.18% en la última hora y de -- en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 5.09K.
La capitalización de mercado actual de GINGY vs AI es de $ 268.21K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 5.09K. El suministro circulante de GINGY es de 965.26M, con un suministro total de 965259240.659982. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 268.21K.
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Durante el día de hoy, el cambio de precio de GINGY vs AI a USD fue de $ 0.
En los últimos 30 días, el cambio de precio de GINGY vs AI a USD fue de $ 0.
En los últimos 60 días, el cambio de precio de GINGY vs AI a USD fue de $ 0.
En los últimos 90 días, el cambio de precio de GINGY vs AI a USD fue de $ 0.
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Para 2040, el precio de GINGY vs AI podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de $ --.
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¿Cuál es el precio en tiempo real de GINGY vs AI hoy?
El precio en vivo de GINGY vs AI se sitúa en €, con una variación de -21.67% en las últimas 24 horas. Esta cifra se actualiza constantemente para reflejar con precisión las condiciones del mercado global.
¿Cómo es la estructura diaria de precios de GINGY?
GINGY ha cotizado entre € y €, lo que ofrece información sobre la fortaleza del precio intradía y posibles zonas de ruptura.
¿Qué nivel de volatilidad está mostrando GINGY vs AI hoy?
El token ha experimentado una volatilidad de --% en el último día, lo que ayuda a los traders a determinar si el mercado es estable o altamente reactivo.
¿En qué zona técnica está cotizando actualmente GINGY?
El movimiento del precio en relación con máximos y mínimos recientes sugiere que GINGY muestra un impulso moderado a corto plazo, influenciado por la liquidez y la dirección general del mercado.
¿Cuál es la clasificación y el tamaño general del mercado de GINGY vs AI?
Con una capitalización de mercado de €228205.4035520700000, GINGY vs AI ocupa el puesto #4333, lo que indica una fuerte presencia en el mercado y un gran interés por parte de los inversores.
¿Cuánta actividad comercial ha registrado GINGY recientemente?
El token generó €-- en volumen de operaciones en las últimas 24 horas, lo que demuestra un activo compromiso por parte de los traders globales.
¿Cómo se compara GINGY vs AI con su máximo histórico (ATH) y su mínimo histórico (ATL)?
Su ATH es de €, mientras que su ATL es de €, lo que proporciona una perspectiva sobre el potencial de precios a largo plazo y las caídas registradas.
¿Qué factores fundamentales influyen en el comportamiento del mercado de GINGY?
Los factores clave incluyen la oferta circulante (965259240.659982 tokens), el desempeño de la categoría dentro de Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Cat-Themed,Pump.fun Ecosystem y la actividad en cadena en --, todos los cuales moldean la acción del precio del token.
|Tiempo (UTC+8)
|Tipo
|Información
|02-11 14:20:00
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|Actualizaciones de la Industria
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|01-28 07:44:00
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