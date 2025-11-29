Precio de Ging Gong Kaew hoy

El precio actual de Ging Gong Kaew (GGK) hoy es --, con una variación del 8.95% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GGK a USD es -- por GGK.

Ging Gong Kaew actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 84,911, con un suministro circulante de 999.84M GGK. Durante las últimas 24 horas, GGK cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00224676, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, GGK experimentó un cambio de -1.92% en la última hora y de +57.69% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Ging Gong Kaew (GGK)

Cap de mercado $ 84.91K$ 84.91K $ 84.91K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 84.91K$ 84.91K $ 84.91K Suministro de Circulación 999.84M 999.84M 999.84M Suministro total 999,837,823.840429 999,837,823.840429 999,837,823.840429

La capitalización de mercado actual de Ging Gong Kaew es de $ 84.91K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de GGK es de 999.84M, con un suministro total de 999837823.840429. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 84.91K.