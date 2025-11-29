Precio de GIGAGIRL hoy

El precio actual de GIGAGIRL (GIGI) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GIGI a USD es -- por GIGI.

GIGAGIRL actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 41,121, con un suministro circulante de 997.00M GIGI. Durante las últimas 24 horas, GIGI cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, GIGI experimentó un cambio de -- en la última hora y de +21.12% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de GIGAGIRL (GIGI)

Cap de mercado $ 41.12K$ 41.12K $ 41.12K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 41.12K$ 41.12K $ 41.12K Suministro de Circulación 997.00M 997.00M 997.00M Suministro total 996,996,983.399784 996,996,983.399784 996,996,983.399784

