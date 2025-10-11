Tokenómica de GetTheGirl (GTG)
GTG (Get The Girl) is an interactive AI-powered relationship game built on the Solana blockchain. Players engage in emotionally driven scenarios with an in-game character named Celine, progressing through levels that simulate modern romance and decision-making. GTG integrates GameFi mechanics with token utility by rewarding top players through a monthly jackpot, while 50% of all in-game spending is used to buy and burn tokens, creating a deflationary ecosystem. The project aims to gamify crypto adoption through entertainment, with features such as staking, NFTs, multiplayer mini-games, and DAO governance planned in future updates. GTG is designed to be community-focused and self-sustaining, blending token utility with immersive gameplay and ongoing expansion of the GTG universe.
Tokenómica de GetTheGirl (GTG): Métricas clave explicadas y casos de uso
Entender la tokenómica de GetTheGirl (GTG) es esencial para analizar su valor a largo plazo, sostenibilidad y potencial.
Métricas clave y cómo se calculan:
Suministro total:
El número máximo de tokens GTG que se han creado o se crearán jamás.
Suministro circulante:
El número de tokens actualmente disponibles en el mercado y en manos del público.
Suministro máx.:
El límite máximo de tokens GTG que pueden existir en total.
FDV (Valoración totalmente diluida):
Calculado como el precio actual × el suministro máximo, lo que da una proyección de la capitalización total del mercado si todos los tokens estuvieran en circulación.
Tasa de inflación:
Refleja la velocidad a la que se introducen nuevos tokens, lo que afecta la escasez y el movimiento del precio a largo plazo.
¿Por qué importan estas métricas para los traders?
Alto suministro circulante = mayor liquidez.
Suministro máximo limitado + baja inflación = potencial de apreciación del precio a largo plazo.
Distribución de tokens transparente = mayor confianza en el proyecto y menor riesgo de control.
Alta FDV con baja capitalización de mercado actual = posibles señales de sobrevaloración.
