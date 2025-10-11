Información del precio (USD) de GetTheGirl (GTG)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 0.00128154$ 0.00128154 $ 0.00128154 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) -0.22% Cambio de Precio (1D) -17.18% Cambio de Precio (7D) -21.53% Cambio de Precio (7D) -21.53%

El precio en tiempo real de GetTheGirl (GTG) es de --. Durante las últimas 24 horas, GTG se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de GTG es de $ 0.00128154, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, GTG ha cambiado en un -0.22% en la última hora, -17.18% en 24 horas y -21.53% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de GetTheGirl (GTG)

Cap de mercado $ 673.73K$ 673.73K $ 673.73K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 673.73K$ 673.73K $ 673.73K Suministro de Circulación 830.71M 830.71M 830.71M Suministro total 830,713,515.2685935 830,713,515.2685935 830,713,515.2685935

La capitalización de mercado actual de GetTheGirl es de $ 673.73K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de GTG es de 830.71M, con un suministro total de 830713515.2685935. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 673.73K.