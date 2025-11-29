Precio de Get Rich or Die Trying hoy

El precio actual de Get Rich or Die Trying (GRODT) hoy es $ 0.00068254, con una variación del 7.02% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GRODT a USD es $ 0.00068254 por GRODT.

Get Rich or Die Trying actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 682,475, con un suministro circulante de 1000.00M GRODT. Durante las últimas 24 horas, GRODT cotiza entre $ 0.0006808 (bajo) y $ 0.00079194 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00588249, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00065127.

En el corto plazo, GRODT experimentó un cambio de +0.05% en la última hora y de -2.58% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Get Rich or Die Trying (GRODT)

Cap de mercado $ 682.48K$ 682.48K $ 682.48K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 682.48K$ 682.48K $ 682.48K Suministro de Circulación 1000.00M 1000.00M 1000.00M Suministro total 999,999,998.0 999,999,998.0 999,999,998.0

