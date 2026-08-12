Precio de GenomesDAO GENOME hoy

El precio actual de GenomesDAO GENOME (GENOME) hoy es $ 0, con una variación del 1.43% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GENOME a USD es $ 0 por GENOME.

GenomesDAO GENOME actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 325,249, con un suministro circulante de 1.00B GENOME. Durante las últimas 24 horas, GENOME cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.058627, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, GENOME experimentó un cambio de +0.21% en la última hora y de -4.22% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 83.60.

Información del mercado de GenomesDAO GENOME (GENOME)

Cap de mercado $ 325.25K$ 325.25K $ 325.25K Volumen (24H) $ 83.60$ 83.60 $ 83.60 Cap. de mercado totalmente diluida $ 325.25K$ 325.25K $ 325.25K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de GenomesDAO GENOME es de $ 325.25K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 83.60. El suministro circulante de GENOME es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 325.25K.