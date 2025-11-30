Precio de General Impressions hoy

El precio actual de General Impressions (GEN) hoy es $ 0.00001006, con una variación del 4.98% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GEN a USD es $ 0.00001006 por GEN.

General Impressions actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 10,064.9, con un suministro circulante de 1.00B GEN. Durante las últimas 24 horas, GEN cotiza entre $ 0.00001006 (bajo) y $ 0.00001059 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.060835, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00000593.

En el corto plazo, GEN experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de +26.75% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de General Impressions (GEN)

Cap de mercado $ 10.06K$ 10.06K $ 10.06K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 10.06K$ 10.06K $ 10.06K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de General Impressions es de $ 10.06K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de GEN es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 10.06K.