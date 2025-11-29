Precio de GeneAlpha hoy

El precio actual de GeneAlpha (GA) hoy es $ 0.00237562, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GA a USD es $ 0.00237562 por GA.

GeneAlpha actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 13,778.6, con un suministro circulante de 5.80M GA. Durante las últimas 24 horas, GA cotiza entre $ 0.00237562 (bajo) y $ 0.00237562 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.087988, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00234414.

En el corto plazo, GA experimentó un cambio de -- en la última hora y de -26.13% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de GeneAlpha (GA)

Cap de mercado $ 13.78K$ 13.78K $ 13.78K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 23.76K$ 23.76K $ 23.76K Suministro de Circulación 5.80M 5.80M 5.80M Suministro total 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

La capitalización de mercado actual de GeneAlpha es de $ 13.78K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de GA es de 5.80M, con un suministro total de 10000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 23.76K.