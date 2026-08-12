Precio de Gauntlet WETH PRIME V2 hoy

El precio actual de Gauntlet WETH PRIME V2 (GTWETHP) hoy es $ 1,924.78, con una variación del 0.90% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GTWETHP a USD es $ 1,924.78 por GTWETHP.

Gauntlet WETH PRIME V2 actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 8,846,748, con un suministro circulante de 4.60K GTWETHP. Durante las últimas 24 horas, GTWETHP cotiza entre $ 1,881.71 (bajo) y $ 1,926.49 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 3,405.23, mientras que el mínimo histórico fue $ 1,778.89.

En el corto plazo, GTWETHP experimentó un cambio de +0.33% en la última hora y de +1.90% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 0.00.

Información del mercado de Gauntlet WETH PRIME V2 (GTWETHP)

Cap de mercado $ 8.85M$ 8.85M $ 8.85M Volumen (24H) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Cap. de mercado totalmente diluida $ 8.85M$ 8.85M $ 8.85M Suministro de Circulación 4.60K 4.60K 4.60K Suministro total 4,596.246281306281 4,596.246281306281 4,596.246281306281

La capitalización de mercado actual de Gauntlet WETH PRIME V2 es de $ 8.85M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 0.00. El suministro circulante de GTWETHP es de 4.60K, con un suministro total de 4596.246281306281. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 8.85M.