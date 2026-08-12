Precio de Gauntlet USDT PRIME V2 hoy

El precio actual de Gauntlet USDT PRIME V2 (GTUSDTP) hoy es $ 1.019, con una variación del 0.05% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GTUSDTP a USD es $ 1.019 por GTUSDTP.

Gauntlet USDT PRIME V2 actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,219,033, con un suministro circulante de 1.20M GTUSDTP. Durante las últimas 24 horas, GTUSDTP cotiza entre $ 1.017 (bajo) y $ 1.021 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.026, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.997881.

En el corto plazo, GTUSDTP experimentó un cambio de +0.04% en la última hora y de +0.10% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 0.00.

Información del mercado de Gauntlet USDT PRIME V2 (GTUSDTP)

Cap de mercado $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Volumen (24H) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Suministro de Circulación 1.20M 1.20M 1.20M Suministro total 1,196,172.960016271 1,196,172.960016271 1,196,172.960016271

La capitalización de mercado actual de Gauntlet USDT PRIME V2 es de $ 1.22M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 0.00. El suministro circulante de GTUSDTP es de 1.20M, con un suministro total de 1196172.960016271. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.22M.