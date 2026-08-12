Precio de Gauntlet USDC PRIME V2 hoy

El precio actual de Gauntlet USDC PRIME V2 (GTUSDCP) hoy es $ 1.03, con una variación del 0.04% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GTUSDCP a USD es $ 1.03 por GTUSDCP.

Gauntlet USDC PRIME V2 actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 70,451,452, con un suministro circulante de 68.38M GTUSDCP. Durante las últimas 24 horas, GTUSDCP cotiza entre $ 1.028 (bajo) y $ 1.032 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.037, mientras que el mínimo histórico fue $ 1.006.

En el corto plazo, GTUSDCP experimentó un cambio de -0.07% en la última hora y de +0.12% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 0.00.

Información del mercado de Gauntlet USDC PRIME V2 (GTUSDCP)

Cap de mercado $ 70.45M$ 70.45M $ 70.45M Volumen (24H) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Cap. de mercado totalmente diluida $ 70.45M$ 70.45M $ 70.45M Suministro de Circulación 68.38M 68.38M 68.38M Suministro total 68,378,254.64628531 68,378,254.64628531 68,378,254.64628531

La capitalización de mercado actual de Gauntlet USDC PRIME V2 es de $ 70.45M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 0.00. El suministro circulante de GTUSDCP es de 68.38M, con un suministro total de 68378254.64628531. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 70.45M.