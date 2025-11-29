Precio de GATEWAY TO MARS hoy

El precio actual de GATEWAY TO MARS (MARS) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MARS a USD es -- por MARS.

GATEWAY TO MARS actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 18,491.07, con un suministro circulante de 689.50B MARS. Durante las últimas 24 horas, MARS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, MARS experimentó un cambio de -- en la última hora y de -10.27% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de GATEWAY TO MARS (MARS)

Cap de mercado $ 18.49K$ 18.49K $ 18.49K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 18.49K$ 18.49K $ 18.49K Suministro de Circulación 689.50B 689.50B 689.50B Suministro total 689,499,618,330.3379 689,499,618,330.3379 689,499,618,330.3379

La capitalización de mercado actual de GATEWAY TO MARS es de $ 18.49K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MARS es de 689.50B, con un suministro total de 689499618330.3379. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 18.49K.