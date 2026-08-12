¿Cuál es el precio actual de Games for a Living?

Games for a Living (GFAL) se cotiza a €, lo que refleja un movimiento de precios del -2.63% en las últimas 24 horas. Estos datos en vivo agregan precios provenientes de exchanges globales para brindar a los traders una valoración precisa del mercado en cualquier momento.

¿Qué papel desempeña Games for a Living en su ecosistema?

Como activo central dentro de la red -- y parte del sector Gaming (GameFi),NFT,BNB Chain Ecosystem,Play To Earn, GFAL suele impulsar funciones esenciales como pagos, staking, votación de gobernanza e incentivos de liquidez. Su diseño puede influir en cómo funcionan las aplicaciones o contratos inteligentes en todo su ecosistema.

¿Con qué intensidad se está negociando GFAL hoy?

En las últimas 24 horas, GFAL registró un volumen de operaciones de €--. Un volumen elevado suele indicar un fuerte interés de los inversores, una liquidez más saludable y una mejor ejecución tanto para traders pequeños como grandes.

¿Cuál es la oferta circulante de Games for a Living?

Hoy hay 5253416643.0 tokens en circulación, lo que determina la cantidad disponible para la negociación. La oferta circulante ayuda a los inversores a estimar la escasez, la dinámica de inflación y la posible distribución a largo plazo del token.

¿Cuál es la capitalización de mercado y el puesto de GFAL?

Games for a Living ocupa actualmente el puesto #1717 en el mercado con una capitalización de mercado de €6592845.2171129280000, lo que lo coloca entre los activos reconocidos en su sector y ayuda a los inversores a medir su escala relativa.

¿Cómo ha evolucionado Games for a Living en las últimas 24 horas?

Su precio ha mostrado un movimiento de precios del -2.63% en las últimas 24 horas. Los movimientos a corto plazo pueden verse influenciados por el sentimiento de trading, cambios en la liquidez o acontecimientos relacionados con la red --.

¿Cómo se compara Games for a Living con activos similares en la misma categoría?

Dentro del segmento Gaming (GameFi),NFT,BNB Chain Ecosystem,Play To Earn, GFAL muestra una actividad competitiva respaldada por niveles sólidos de trading, alta liquidez y sus casos de uso continuos en su ecosistema.