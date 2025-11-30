Precio de Gallo the Hen hoy

El precio actual de Gallo the Hen (GALLO) hoy es $ 0.0000075, con una variación del 3.61% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GALLO a USD es $ 0.0000075 por GALLO.

Gallo the Hen actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 7,494.89, con un suministro circulante de 999.75M GALLO. Durante las últimas 24 horas, GALLO cotiza entre $ 0.0000075 (bajo) y $ 0.00000778 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00157496, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.0000068.

En el corto plazo, GALLO experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de +5.76% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Gallo the Hen (GALLO)

Cap de mercado $ 7.49K$ 7.49K $ 7.49K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 7.49K$ 7.49K $ 7.49K Suministro de Circulación 999.75M 999.75M 999.75M Suministro total 999,751,905.515163 999,751,905.515163 999,751,905.515163

La capitalización de mercado actual de Gallo the Hen es de $ 7.49K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de GALLO es de 999.75M, con un suministro total de 999751905.515163. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 7.49K.