Información del precio (USD) de Gala Music (MUSIC)

Rango de precios en 24 horas: $ 0.00725611 $ 0.00725611 $ 0.00725611 24H Mín $ 0.01403876 $ 0.01403876 $ 0.01403876 24H Máx 24H Mín $ 0.00725611$ 0.00725611 $ 0.00725611 24H Máx $ 0.01403876$ 0.01403876 $ 0.01403876 Máximo Histórico $ 0.303994$ 0.303994 $ 0.303994 Precio más bajo $ 0.00725611$ 0.00725611 $ 0.00725611 Cambio de Precio (1H) -9.37% Cambio de Precio (1D) -43.70% Cambio de Precio (7D) -42.13% Cambio de Precio (7D) -42.13%

El precio en tiempo real de Gala Music (MUSIC) es de $0.00726611. Durante las últimas 24 horas, MUSIC se ha operado entre un mínimo de $ 0.00725611 y un máximo de $ 0.01403876, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de MUSIC es de $ 0.303994, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.00725611.

En términos de rendimiento a corto plazo, MUSIC ha cambiado en un -9.37% en la última hora, -43.70% en 24 horas y -42.13% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Gala Music (MUSIC)

Cap de mercado $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M Suministro de Circulación 157.75M 157.75M 157.75M Suministro total 157,753,294.6936587 157,753,294.6936587 157,753,294.6936587

La capitalización de mercado actual de Gala Music es de $ 1.15M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MUSIC es de 157.75M, con un suministro total de 157753294.6936587. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.15M.