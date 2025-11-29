Precio de Gaib AI Dollar Alpha USDC hoy

El precio actual de Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) hoy es $ 0.781647, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AIDAUSDC a USD es $ 0.781647 por AIDAUSDC.

Gaib AI Dollar Alpha USDC actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 89,711,964, con un suministro circulante de 114.77M AIDAUSDC. Durante las últimas 24 horas, AIDAUSDC cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.13, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.780052.

En el corto plazo, AIDAUSDC experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC)

Cap de mercado $ 89.71M Volumen (24H) -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 89.71M Suministro de Circulación 114.77M Suministro total 114,772,921.187424

