Precio de G8DAY hoy

El precio actual de G8DAY (G8D) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de G8D a USD es -- por G8D.

G8DAY actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 101,818, con un suministro circulante de 8.80B G8D. Durante las últimas 24 horas, G8D cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.004584, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, G8D experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de G8DAY (G8D)

Cap de mercado $ 101.82K$ 101.82K $ 101.82K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 101.82K$ 101.82K $ 101.82K Suministro de Circulación 8.80B 8.80B 8.80B Suministro total 8,800,000,000.0 8,800,000,000.0 8,800,000,000.0

La capitalización de mercado actual de G8DAY es de $ 101.82K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de G8D es de 8.80B, con un suministro total de 8800000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 101.82K.