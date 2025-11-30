Precio de FUUUUUUUUUUUUUU hoy

El precio actual de FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) hoy es --, con una variación del 3.97% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FUUU a USD es -- por FUUU.

FUUUUUUUUUUUUUU actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 9,029.17, con un suministro circulante de 997.89M FUUU. Durante las últimas 24 horas, FUUU cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, FUUU experimentó un cambio de +6.45% en la última hora y de +4.12% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU)

Cap de mercado $ 9.03K$ 9.03K $ 9.03K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 9.03K$ 9.03K $ 9.03K Suministro de Circulación 997.89M 997.89M 997.89M Suministro total 997,889,270.389981 997,889,270.389981 997,889,270.389981

La capitalización de mercado actual de FUUUUUUUUUUUUUU es de $ 9.03K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de FUUU es de 997.89M, con un suministro total de 997889270.389981. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 9.03K.