Precio de Future Arises In The Heart hoy

El precio actual de Future Arises In The Heart (FAITH) hoy es --, con una variación del 0.05% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FAITH a USD es -- por FAITH.

Future Arises In The Heart actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 4,517.35, con un suministro circulante de 998.14M FAITH. Durante las últimas 24 horas, FAITH cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, FAITH experimentó un cambio de +0.01% en la última hora y de +5.47% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Future Arises In The Heart (FAITH)

Cap de mercado $ 4.52K$ 4.52K $ 4.52K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 4.52K$ 4.52K $ 4.52K Suministro de Circulación 998.14M 998.14M 998.14M Suministro total 998,135,750.750306 998,135,750.750306 998,135,750.750306

